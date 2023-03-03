Карлос Сайнс: «Практики прошли труднее, чем ожидалось»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Карлос Сайнс испытывал сложности в тренировках перед Гран-при Бахрейна.

Гонщик «Феррари» показал 20-е время в первой практике и 14-е – во второй.

«Пятница прошла труднее, чем ожидалось. Баланс отличался, мы меняли настройки между сессиями, стараясь устранить ограничивающие факторы.

Это лишь пятница, и я уверен, что ночью мы все проанализируем, а завтра сделаем шаг вперед», – подвел испанец итоги первого дня уик-энда.

Сайнс также отметил, что поведение SF-23 стало сюрпризом:

«Машина реагировала не совсем так, как я ожидал или как было на тестах. Проблем с балансом стало больше, он изменился в худшую сторону. Но мы рассчитываем исправить ситуацию завтра».

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

Гран-при Бахрейна-2023. 1-я практика. Перес – 1-й, Алонсо – 2-й, Ферстаппен – 3-й

2 комментария

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ffmp
Леклер сделает шаг вперед, а Карлос в гравий
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Марат Кагин
верните бинното
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