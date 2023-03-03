Гран-при Бахрейна-2023. 1-я практика. Перес – 1-й, Алонсо – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Теги результаты Гран-при Бахрейна Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Фелипе Другович Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Международный автодром Бахрейна
3 марта 2023 года
1-я практика
 
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.32,758 (21 круг)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,438 (22)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,617 (21)
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,407 (21)
5. Шарль Леклер («Феррари») +1,499 (17)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,540 (17)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,644 (20)
8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,817 (18)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,931 (20)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,159 (13)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +2,208 (20)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +2,239 (24)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,257 (20)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,285 (22)
15. Эстебан Окон («Альпин») +2,347 (20)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,644 (25)
17. Пьер Гасли («Альпин») +2,697 (22)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,991 (24)
19. Алекс Албон («Уильямс») +3,260 (15)
20. Карлос Сайнс («Феррари») +3,314 (21)
 

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак

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35 комментариев

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Alesha_451
По инфе Коллинса (ыксперт на Ф1 TV) у РБ было на 9-10 кг топлива больше Астона во время быстрых кругов. Короче АМ будет 4-ой тимой - вначале сезона иногда будут кусать за зад Хэма и Рассела, а дальше последние улетят преследовать топов. Так шо харе радоваться, разочарование только сильнее будет. Но в кои-то веки Ало не перешел в более слабую команду, похоже. Проклятие сыпется, брр
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индийский огурчик
Ответ Дмигорь Знамеранский
это дневная практика.. господи прости, что так радоваться
машина хороша в руках профи
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Lenkoran33
Ответ Jetter
Обожаю фанатов Мерседеса. Они не могут обогнать Астон на своем же движке, но говорят при этом про ньюивозку, звездолет, фиарбулл и так далее.
Мерседес всю практику ехал на медиуме,остальные во второй части практики на софте
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Jetter
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Мы тут сдохнем от комментов Великого Алонсо, если Астон реально так поедет :))
Он безобидный, в отличие от Луки.
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Дмитрий Фурсов
Ответ Armeec1991
Стролл без вката в топ-6 это серьёзная заявка на хороший темп Астонов
Ага, я тоже внимание обратил
Если Алонсо со вкатом и со скиллом, то Лэнс и без вката, и без особого скилла на фоне Алонсо
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apurin.anatol
Нет, нет, это просто не может быть правдой, это слишком хорошо чтобы быть правдой
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Luca di Montezemolo
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Решено буду бореть за Переса в этом сезоне. Думаю станет чемпионам
У читерстапена тачка просто не ехала жалуется дохтур, сейчас подправят и взлетит в стратосферу.
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Мадина Уйгурова
А можно другого напарника Леклеру?
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Jetter
Обожаю фанатов Мерседеса. Они не могут обогнать Астон на своем же движке, но говорят при этом про ньюивозку, звездолет, фиарбулл и так далее.
+3
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+3
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Мы тут сдохнем от комментов Великого Алонсо, если Астон реально так поедет :))
+18
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+18
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Дмигорь Знамеранский
Ответ Владимир Бойков
Сначала говорили это только тесты. теперь это только практика. дальше что? это только квалификация и это только 1 гран при???????????
показательна только вечерняя практика. как бы гением быть не нужно, чтобы это понимать
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Armeec1991
Стролл без вката в топ-6 это серьёзная заявка на хороший темп Астонов
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Самая быстрая булочка в мире
Решено буду бореть за Переса в этом сезоне. Думаю станет чемпионам
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-1
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Givi Shotadze
Сезон начался. Команды разбираются что наворотили в межсезонье))))
Сайнс характерно для граунд эффекта улетел на кочке.
Думаю вечером занавес приоткроет больше команд.
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ivan_belov
Ответ Мария Голденштерн
Астоны, походу, на уровне Фурр по скорости, но за счёт травмы Стролла будут им уступать. В общем с Мерсом и Астоном борьба за топ 3 будет интересная.
Сейчас только после первой практики сезона прогнозы на КК раздавать))
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прохожий2
Ферстапкин "мчит" к третьему?? .. да никуда он пока не мчит!!.. нюхает выхлоп Алонсы))
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kotopandych
Ответ Мария Голденштерн
Астоны, походу, на уровне Фурр по скорости, но за счёт травмы Стролла будут им уступать. В общем с Мерсом и Астоном борьба за топ 3 будет интересная.
Стролл и здоровый никому не соперник
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Мария Голденштерн
Астоны, походу, на уровне Фурр по скорости, но за счёт травмы Стролла будут им уступать. В общем с Мерсом и Астоном борьба за топ 3 будет интересная.
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Luca di Montezemolo
Ответ Luca di Montezemolo
Ньюивоз впереди даже с чикой за рулем, Астон не плох, Мерс проигрывает 8 десятых на медиумах что звездолёту, что Фурам, Сайнц исполнил красивый пончик.
А нет Фурам 6.5 десяток, а не 8.
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Владимир Бойков
Ответ Дмигорь Знамеранский
это дневная практика.. господи прости, что так радоваться
Сначала говорили это только тесты. теперь это только практика. дальше что? это только квалификация и это только 1 гран при???????????
+8
-1
+7
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Бехруз Каримов
Ответ Орбит Орбит
всем спокойно. это первая тренировка. ферстапен привезет Пересу 0.6 , Феррари и Мерс поедут и Астон будет вконце десятки
ты так себе успокаиваешь
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-1
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ индийский огурчик
это фигня, в конце сессии трасса не та, что в начале
Ну как минимум, зубы показали
0
-3
-3
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Luca di Montezemolo
Ньюивоз впереди даже с чикой за рулем, Астон не плох, Мерс проигрывает 8 десятых на медиумах что звездолёту, что Фурам, Сайнц исполнил красивый пончик.
+2
-8
-6
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cheriarin
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
А где можно посмотреть?
В ВК можно посмотреть в нескольких вариантах
+1
-1
0
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индийский огурчик
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Опять с типом шин ленитесь) Первые топ 8-9 на S, Леклер на М выдал лучший круг и был на 0.2 быстрее Переса на том же М
это фигня, в конце сессии трасса не та, что в начале
+1
-4
-3
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