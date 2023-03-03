Гран-при Бахрейна-2023. 1-я практика. Перес – 1-й, Алонсо – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Международный автодром Бахрейна
3 марта 2023 года
1-я практика
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.32,758 (21 круг)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,438 (22)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,617 (21)
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,407 (21)
5. Шарль Леклер («Феррари») +1,499 (17)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,540 (17)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,644 (20)
8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,817 (18)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,931 (20)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,159 (13)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +2,208 (20)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +2,239 (24)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,257 (20)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,285 (22)
15. Эстебан Окон («Альпин») +2,347 (20)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,644 (25)
17. Пьер Гасли («Альпин») +2,697 (22)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,991 (24)
19. Алекс Албон («Уильямс») +3,260 (15)
20. Карлос Сайнс («Феррари») +3,314 (21)
«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак
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Если Алонсо со вкатом и со скиллом, то Лэнс и без вката, и без особого скилла на фоне Алонсо
Сайнс характерно для граунд эффекта улетел на кочке.
Думаю вечером занавес приоткроет больше команд.