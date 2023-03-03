Кристиан Хорнер: «Астон Мартин» может стать настоящим сюрпризом этого сезона»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил прогресс «Астон Мартин» в преддверии первого Гран-при сезона:

«Их машина смотрится очень хорошо, на прошлой неделе они проехали несколько впечатляющих отрезков. Фернандо Алонсо, как кажется, в отличной форме – так что «Астон Мартин» может стать настоящим сюрпризом этого сезона.

Все это показывает, что на самом деле для команды вполне возможно совершить скачок из середины пелотона в группу лидеров».

Также Хорнер прокомментировал слухи о возможной продаже «Альфа Таури» или перемещении основной базы команды из Италии в Великобританию:

«Как мы знаем, в паддоке постоянно ходит очень много слухов. Однако наши акционеры всегда были решительно преданы общему делу, их поддержка была абсолютной. И порой даже забавно наблюдать за тем, как люди могут увлеченно обсуждать слухи. Но, насколько я знаю, никаких изменений не планируется».

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий