Кристиан Хорнер: «Астон Мартин» может стать настоящим сюрпризом этого сезона»

Руководитель « » отметил прогресс «Астон Мартин» в преддверии первого сезона:

«Их машина смотрится очень хорошо, на прошлой неделе они проехали несколько впечатляющих отрезков. , как кажется, в отличной форме – так что « » может стать настоящим сюрпризом этого сезона.

Все это показывает, что на самом деле для команды вполне возможно совершить скачок из середины пелотона в группу лидеров».

Также Хорнер прокомментировал слухи о возможной продаже «Альфа Таури» или перемещении основной базы команды из Италии в Великобританию:

«Как мы знаем, в паддоке постоянно ходит очень много слухов. Однако наши акционеры всегда были решительно преданы общему делу, их поддержка была абсолютной. И порой даже забавно наблюдать за тем, как люди могут увлеченно обсуждать слухи. Но, насколько я знаю, никаких изменений не планируется».

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