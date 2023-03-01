Гран-при Бахрейна-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь первого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Международный автодром Бахрейна
3-5 марта 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 ☀️
2-я практика: 18:00 🌙
Суббота
3-я практика: 14:30 ☀️
Квалификация: 18:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 18:00 🌙
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 19:30
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 12:15
1-я гонка «Ф-2»: 16:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 11:50
2-я гонка «Ф-2»: 13:20
время московское
📰 Главные новости перед стартом сезона: Мощь «Астон Мартин» на тестах, связанная с Мазепиным команда претендует на «Альфа Таури», Другович в шаге от дебюта в Гран-при
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Надеюсь, в этом году будет веселее чем в предыдущем)
Forza Ferrari !
и снова здравствуйте!)))
почти на месяц раньше , чем в прошлом году!)))