Гран-при Бахрейна-2023. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь первого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Международный автодром Бахрейна
3-5 марта 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:30 ☀️
2-я практика: 18:00 🌙
 
Суббота
 
3-я практика: 14:30 ☀️
Квалификация: 18:00 🌙
 
Воскресенье
 
Гонка: 18:00 🌙
 
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 19:30
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 12:15
1-я гонка «Ф-2»: 16:15
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 11:50
2-я гонка «Ф-2»: 13:20
 
время московское
 

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6 комментариев

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Фанат спорта01
за чемпионство Шарля в последней гонке сезона в битве с Максом.
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Alesha_451
Пусть корыто Мерса оживет, а Феррари перестанут ассоциироваться с клоунами. Да будет битва за титул между Тапком, Черным Властелином и Самой быстрой булкой (А, там ещё Расселл. Лан, пусть Расселл тоже будет). Аминь
+1
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+1
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Nikola Poppop31
С новым сезоном)

Надеюсь, в этом году будет веселее чем в предыдущем)
+3
0
+3
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Mr.Alien
Дождались! От души поздравляю всех с началом нового сезона!
+1
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Kappa Kappish
Привет новому сезону ! В этом году Феррари точно возьмут кубок, атвичаю !
Forza Ferrari !
+3
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+3
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Kudim41
Кайф кайф каааааайф!!!
и снова здравствуйте!)))
почти на месяц раньше , чем в прошлом году!)))
+7
0
+7
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