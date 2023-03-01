Гран-при Бахрейна-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь первого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Международный автодром Бахрейна

3-5 марта 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 🌙

Суббота

3-я практика: 14:30 ☀️

Квалификация: 18:00 🌙

Воскресенье

Гонка: 18:00 🌙

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 19:30

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 12:15

1-я гонка «Ф-2»: 16:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 11:50

2-я гонка «Ф-2»: 13:20

время московское

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