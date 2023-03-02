Фернандо Алонсо о шансах «Астон Мартин»: «Три ведущие команды в прошлом году были в своей лиге. Мы не можем ждать такого прогресса за одну зиму»

Пилот « » сомневается, что команда сможет регулярно претендовать на подиумы в предстоящем сезоне.

«В гонке мы сделаем все возможное, но попадание на подиум не является нашей целью, честно говоря. Думаю, нам нужно продолжать учиться работать с машиной, узнавать о ней новое. Я пока провел за рулем всего полтора дня тестов, при этом мы говорим о совершенно новой машине.

Как мне кажется, три ведущие команды в прошлом году были в своей лиге. Иногда они даже обходили на круг команду с четвертого места, и, по сути, в одном круге с лидером финишировали всего семь машин. Мы не можем ждать от себя такого прогресса за одну зиму.

Мы довольны своей машиной, но нам не стоит витать в облаках, нужно продолжать работу», – рассказал Алонсо.

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