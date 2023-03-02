Шарль Леклер: «Вассер старается действовать в лучших интересах команды – посмотрим, оправдают ли себя изменения»

Пилот «Феррари» поделился мнением о последних изменениях в команде, которые проводит новый руководитель .

В частности, одним из самых громких изменений стал уход с поста главного стратега Иньяки Руэды.

«В команде произошло несколько изменений, но я бы не хотел подробно это комментировать. Мы стараемся действовать в лучших интересах команды. Фред (Фредерик Вассер) и сразу увидел несколько вещей. Пока рано делать выводы, ведь такие вещи главным образом влияли на гонки. Так что посмотрим. Время покажет, оправдают ли себя эти изменения.

Делать выводы пока рано, но мне кажется, что Фред всегда был очень и очень хорош в умении ставить людей в наилучшие условия. И мы уже видим улучшения в данной области.

Для него это были первые три дня тестов работы на трассе, но делать выводы пока рано. Уверен, он выяснит намного больше об особенностях работы команды по ходу первого гоночного уик-энда, который стартует завтра. В любом случае, как минимум было здорово видеть, как легко он влился в работу такой большой команды, это и правда впечатляет», – рассказал Леклер.

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