Подиум Алонсо на Гран-при Бахрейна прогнозируют эксперты Sky Sports Дэвидсон и Крофт

Эксперты Sky Sports поделились прогнозами на .

Бывший пилот «Формулы-1» предположил, что победу одержит Макс Ферстаппен из « », а новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заработает подиум.

«Учитывая силу «Ред Булл», похоже, Макс должен выиграть. – второй, и, скажем, Фернандо Алонсо – третий», – сказал Дэвидсон.

Комментатор Дэвид Крофт согласен, что испанец войдет в тройку сильнейших:

«Думаю, Энт прав: Фернандо Алонсо на подиуме, Макс Ферстаппен на подиуме. Но обращусь к новому руководителю « » [Фредерику Вассеру]: считаю, у вас есть шанс выиграть гонку. Разве я не прав? «Нет, ты прав», – отвечает Фред».

В последний раз Фернандо попадал в топ-3 на Гран-при Катара-2021.

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