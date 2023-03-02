Подиум Алонсо на Гран-при Бахрейна прогнозируют эксперты Sky Sports Дэвидсон и Крофт

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Энтони Дэвидсон Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Катара Авто

Эксперты Sky Sports поделились прогнозами на Гран-при Бахрейна.

Бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон предположил, что победу одержит Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заработает подиум.

«Учитывая силу «Ред Булл», похоже, Макс должен выиграть. Шарль Леклер – второй, и, скажем, Фернандо Алонсо – третий», – сказал Дэвидсон.

Комментатор Дэвид Крофт согласен, что испанец войдет в тройку сильнейших:

«Думаю, Энт прав: Фернандо Алонсо на подиуме, Макс Ферстаппен на подиуме. Но обращусь к новому руководителю «Феррари» [Фредерику Вассеру]: считаю, у вас есть шанс выиграть гонку. Разве я не прав? «Нет, ты прав», – отвечает Фред».

В последний раз Фернандо попадал в топ-3 на Гран-при Катара-2021.

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3 комментария

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Grigori86
В одном предложении слова новичок и Фернандо Алонсо смотрятся странно.
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mrMassi
Не совсем понимаю почему все списывают со счетов Переса? Машина отличная, на тестах он тоже хорошо ехал (вроде), а тут эксперты говорят только про Алонсо и Леклера. Ну да, у этих двоих есть шансы на подиум, но только после двух Ред Буллов. Ну и по моим ощущениям, Леклер все же ближе к первой тройке (сомневаюсь, что фуры полностью свои карты раскрыли на предсезонке), хотя всегда есть шанс что у Феррари в гонке что то пойдет не так. Пока что единственная интрига (лично для меня) - кто же займет третье место, РБ могут помешать только поломки.
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Антон
Я думал Харли Дэвидсон и Лара Крофт
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