Фернандо Алонсо: «Надеюсь на титул с «Астон Мартин» в оставшиеся 2, 3 или 4 года в «Ф-1»

рассказал, как долго планирует выступать в «Формуле-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» присоединился к «Астон Мартин» перед началом сезона-2023. Испанец убежден, что его новая команда будет сражаться за титулы в будущем.

«Без сомнения, такие у меня ощущения.

Но дело в том, что мое время небезгранично, мне уже не 20 лет. Надеюсь, я выиграю титул с «Астон Мартин» в оставшиеся годы активной карьеры [в «Ф-1»]. Я думаю минимум о двух сезонах, но, может, их будет три… или четыре (смеется).

В команде много талантливых специалистов, есть люди из « » и «Мерседеса». Чувствуются амбиции. А получится показать результат или нет… « » – не чистая математика», – сказал 41-летний испанец в интервью Movistar.

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