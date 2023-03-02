Фернандо Алонсо: «Надеюсь на титул с «Астон Мартин» в оставшиеся 2, 3 или 4 года в «Ф-1»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо рассказал, как долго планирует выступать в «Формуле-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» присоединился к «Астон Мартин» перед началом сезона-2023. Испанец убежден, что его новая команда будет сражаться за титулы в будущем.

«Без сомнения, такие у меня ощущения.

Но дело в том, что мое время небезгранично, мне уже не 20 лет. Надеюсь, я выиграю титул с «Астон Мартин» в оставшиеся годы активной карьеры [в «Ф-1»]. Я думаю минимум о двух сезонах, но, может, их будет три… или четыре (смеется).

В команде много талантливых специалистов, есть люди из «Ред Булл» и «Мерседеса». Чувствуются амбиции. А получится показать результат или нет… «Формула-1» – не чистая математика», – сказал 41-летний испанец в интервью Movistar.

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8 комментариев

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Дмитрий Дерябин
Ответ WINWOLF
Ох уж эти неумирающие надежды на третий титул Алонсо))) давно уже мемом стало)
Ну, а нафига ещё смотреть Ф1? ;)
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VladimirGol
Разве что в случае, если команду АМ купят Ауди или Порше, иначе шансов, ноль. ФИАдойч не даст.
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Ну вообще, это так. Многие аналитики писали, что Стролл старший должен оставаться профессионалом и даже быть готовым заменить сына. Но родственные отношения никуда не денешь. Такая команда как АМ сейчас - это карусель для Стролла младшего. Они не то, что не дадут дорогу Алонсо за победы и подиумы бороться, они не дадут ему даже возможности в середине пелотона раскатывать Стролла, иначе Алонсо просто разрушит тому репутацию и начнутся трения, что есть некая обуза в лице сына владельца команды и лучше бы его заменить. Но как? Ведь он залог притока денег и благополучия команды. АМ и есть Стролл. Там сложно все будет короче. Причем еще сложнее, чем в Альпин, где по факту Окон просто отскочил в связи с тех.проблемами Алонсо. Не будь их и то, что Ало буквально укатал француза было бы еще и на табло, что сделало бы разницу в их уровне ну просто очевидно. Со Строллом младшим такого произойти не может, этого не позволят.
Не думаю что это так, все заранее знают и понимают, что Стролл порядком медленнее Алонсо, будет глупо если будут вставлять палки в колёса. В Альпин была другая ситуация, другие цели и перспективы у команды
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Я думаю если реально будет возможность побороться за титул, то для всей команды и Стролла старшего будет лучше и выгоднее чтобы Алонсо взял титул, нежели отдельные подиумы Стролла, потому что это очевидно, что там где Алонсо способен зацепиться за титул, Стролл на это не способен, его отец это тоже понимает
Ну вообще, это так. Многие аналитики писали, что Стролл старший должен оставаться профессионалом и даже быть готовым заменить сына. Но родственные отношения никуда не денешь. Такая команда как АМ сейчас - это карусель для Стролла младшего. Они не то, что не дадут дорогу Алонсо за победы и подиумы бороться, они не дадут ему даже возможности в середине пелотона раскатывать Стролла, иначе Алонсо просто разрушит тому репутацию и начнутся трения, что есть некая обуза в лице сына владельца команды и лучше бы его заменить. Но как? Ведь он залог притока денег и благополучия команды. АМ и есть Стролл. Там сложно все будет короче. Причем еще сложнее, чем в Альпин, где по факту Окон просто отскочил в связи с тех.проблемами Алонсо. Не будь их и то, что Ало буквально укатал француза было бы еще и на табло, что сделало бы разницу в их уровне ну просто очевидно. Со Строллом младшим такого произойти не может, этого не позволят.
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Ну с титулами Алонсо явно мотивирует себя. Это правильно конечно, но по факту очень сложно будет вообще находиться в команде, которая при любом случае будет пихать бездарного сынка хозяина команды вперед. Неужели Стролл старший допустит, что бы Ало брал победы или подиумы, если болид вдруг позволит, а его горе луковое каталось статистом позади.
Я думаю если реально будет возможность побороться за титул, то для всей команды и Стролла старшего будет лучше и выгоднее чтобы Алонсо взял титул, нежели отдельные подиумы Стролла, потому что это очевидно, что там где Алонсо способен зацепиться за титул, Стролл на это не способен, его отец это тоже понимает
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0
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Grigpar
Ну с титулами Алонсо явно мотивирует себя. Это правильно конечно, но по факту очень сложно будет вообще находиться в команде, которая при любом случае будет пихать бездарного сынка хозяина команды вперед.
Неужели Стролл старший допустит, что бы Ало брал победы или подиумы, если болид вдруг позволит, а его горе луковое каталось статистом позади.
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-1
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WINWOLF
Ох уж эти неумирающие надежды на третий титул Алонсо))) давно уже мемом стало)
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Великий Алонсо
Верю, что Фернандо догонит Шумахера по количеству титулов, если АМ предоставит быструю машину, то Алонсо спокойно способен брать титулы до 50 лет, он молодой мужчина в прекрасной физической форме, полон мотивации. Вперёд, Фернандо 🙏
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