Карун Чандок: ««Астон Мартин» и Алонсо – темная лошадка сезона, именно за ними стоит следить»

Теги Фернандо Алонсо Карун Чандок Формула-1 Астон Мартин Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

Особо эксперт Sky Sports выделил Фернандо Алонсо и «Астон Мартин» – Чандок считает, что команда способна совершить рывок и побороться с лидерами чемпионата.

«Ценность этих результатов в равной степени касается и Фернандо Алонсо, и возможностей их новой машины. Когда речь доходит до гонок, то сколько раз вы говорили, что вам нужен именно этот парень – который делает свое дело круг за кругом, апекс за апексом?

Ценность Фернандо Алонсо для «Астон Мартин» заключается не только в том, что происходит в кокпите болида – речь о его присутствии в целом, он задает направление работы с настройками, задает направление для развития болида. «Астон Мартин» и Алонсо – темная лошадка сезона, именно за ними стоит следить», – рассказал Чандок.

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1 комментарий

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Кирилл Конопельченко
Максимум 4-ое место в чемпионате.
Никто не обгонит Фур, бычков и мерседесы ближайшие 10 лет. Именно они будут делить все кубки конструкторов, а может и вообще всего 2 команды, как это было последние 10 лет. Всем остальным нет места в лидерах и нет никаких предпосылок что они там окажутся.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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