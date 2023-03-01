Карун Чандок: ««Астон Мартин» и Алонсо – темная лошадка сезона, именно за ними стоит следить»

Бывший пилот «Формулы-1» подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

Особо эксперт Sky Sports выделил Фернандо Алонсо и «Астон Мартин» – Чандок считает, что команда способна совершить рывок и побороться с лидерами чемпионата.

«Ценность этих результатов в равной степени касается и Фернандо Алонсо, и возможностей их новой машины. Когда речь доходит до гонок, то сколько раз вы говорили, что вам нужен именно этот парень – который делает свое дело круг за кругом, апекс за апексом?

Ценность Фернандо Алонсо для «Астон Мартин» заключается не только в том, что происходит в кокпите болида – речь о его присутствии в целом, он задает направление работы с настройками, задает направление для развития болида. « » и Алонсо – темная лошадка сезона, именно за ними стоит следить», – рассказал Чандок.

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