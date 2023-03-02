Фредерик Вассер о старте сезона: «Одно ясно наверняка – никто не выиграет и не проиграет титул на Гран-при Бахрейна»

Руководитель « » рассказал, с каким настроем команда подходит к старту сезона-2023.

«Тесты прошли хорошо. Эти три тестовых дня на прошлой неделе показали, что машина работает в соответствии с нашими ожиданиями. Теперь нам нужно продолжать дорабатывать настройки, чтобы выжать из нее максимум.

Одно ясно наверняка – нас ждет чемпионат с самым большим количеством гонок за всю историю, и что судьба титула не решится на , никто его там не выиграет и не проиграет.

Мы хорошо знаем эту трассу, но условия тут постоянно меняются – это и температура трассы и воздуха, и сила и направление ветра. Вкупе с переходом на новые шины «Пирелли» это осложнит командам задачу поиска оптимальных настроек болида. Однако Шарль и Карлос собрали достаточно данных за время тестов, так что мы должны суметь хорошо подготовиться к Гран-при», – рассказал Вассер.

«Скорее «Топ Ган», чем документалка». Что участники «Ф-1» думают о сериале на Netflix