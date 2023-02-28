Дэймон Хилл о Бинотто: «Зачем терять столь талантливого и преданного «Феррари» человека?»

не понимает, почему «Феррари» рассталась с Маттиа Бинотто.

Итальянский специалист не только ушел с поста руководителя Скудерии, но и полностью покинул компанию, где проработал 25 лет. Место Бинотто занял .

«Я расстроен из-за потери Бинотто. Я считаю, что он заложил основу для создания конкурентоспособной машины.

Зачем терять столь талантливого человека, столь преданного «Феррари»? Чем он заслужил то, что его со всем талантом не оставили на какой-либо должности? Но это «Феррари», – сказал чемпион «Формулы-1» 1996 года.

Маттиа Бинотто об SF-23: «Я принимал участие в проектировании, но это не мой болид. Это машина «Феррари»

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