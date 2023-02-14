Лео Туррини: «У Бинотто есть предложение возглавить команду «Ауди» в «Ф-1»

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Лео Туррини сообщил, где должен продолжить карьеру Маттиа Бинотто.

Экс-руководитель «Феррари» покинул команду по окончании сезона-2022. По информации итальянской прессы, Скудерия выплатила компенсацию Маттиа, чтобы он согласился на обязательный отпуск длительностью 12 месяцев.

«Я убежден, что Бинотто сможет остаться в «Формуле-1» после обязательного отпуска. Я абсолютно уверен, что у него есть предложение от «Ауди» возглавить команду, которая в ближайшем будущем окажется на решетке», – заявил итальянский журналист в подкасте Pit Talk.

«Ауди» начала процесс приобретения команды «Заубер» (до конца сезона-2023 выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео»), стороны заключили договор о стратегическом сотрудничестве с 2026 года. В межсезонье исполнительным директором швейцарского коллектива стал Андреас Зайдль, ранее работавший в «Макларене», а руководителем назначили Алессандро Алунни Брави.

Обязательный отпуск Бинотто продлится год. Экс-руководитель получил компенсацию от «Феррари» (Джулиано Дукесса)

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами

2 комментария

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Не очень веселый молочник
Может появиться на решетке ? с Бинотто ? не появится
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Iurcel
Немцы, Бинотто, возглавить Ауди, смех сквозь слезы))))
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