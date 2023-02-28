«Астон Мартин» – 2-й на длинных отрезках, «Феррари» под угрозой со стороны «Мерседеса» и «Альфа Ромео» в гонках (AMuS)
Auto Motor und Sport рассказал о проблемах «Феррари» на тестах «Формулы-1».
Портал сравнил скорость команд на одном быстром круге и длинных отрезках. На предсезонных тестах Скудерия уступала лишь «Ред Булл» по квалификационной скорости, однако в гонках могут возникнуть сложности.
«Фернандо Алонсо был на трассе одновременно с Сайнсом [в субботу] и оставил лучшее впечатление. То же относится к Валттери Боттасу, который не только превзошел Леклера перед обеденным перерывом, но и осложнил бы жизнь Джорджу Расселлу из «Мерседеса» в реальной гонке», – пишут журналисты.
По версии издания, однозначным лидером тестов стал «Ред Булл». Ближайшими преследователями чемпионов являются «Феррари» (по темпу на одном круге) и «Астон Мартин» (по гоночной скорости).
Отмечается, что в гонках «Феррари» окажется под угрозой со стороны «Мерседеса» и «Альфа Ромео», если будет испытывать те же проблемы с расходом шин. AMuS допускает, что «Мерседес» способен конкурировать с «Феррари» и в квалификациях.
Самой сложной командой для оценки стала «Альпин». Предполагается, что она будет сражаться с «Альфа Ромео» за пятое место. К группе аутсайдеров причислили «Хаас», «Альфа Таури», «Макларен» и «Уильямс».
Педро де ла Роса о том, что «Астон Мартин» в топ-3: «Не уверен, но почему бы и нет. Мы очень быстры на длинных отрезках»
«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)
Альфа Ромео может осложнит жизнь Феррари?) Астон быстрее Феррари в гоночном темпе?) )))