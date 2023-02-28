«Астон Мартин» – 2-й на длинных отрезках, «Феррари» под угрозой со стороны «Мерседеса» и «Альфа Ромео» в гонках (AMuS)

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Астон Мартин Хаас Шарль Леклер Джордж Расселл Альфа Ромео Альпин Авто

Auto Motor und Sport рассказал о проблемах «Феррари» на тестах «Формулы-1».

Портал сравнил скорость команд на одном быстром круге и длинных отрезках. На предсезонных тестах Скудерия уступала лишь «Ред Булл» по квалификационной скорости, однако в гонках могут возникнуть сложности.

«Фернандо Алонсо был на трассе одновременно с Сайнсом [в субботу] и оставил лучшее впечатление. То же относится к Валттери Боттасу, который не только превзошел Леклера перед обеденным перерывом, но и осложнил бы жизнь Джорджу Расселлу из «Мерседеса» в реальной гонке», – пишут журналисты.

По версии издания, однозначным лидером тестов стал «Ред Булл». Ближайшими преследователями чемпионов являются «Феррари» (по темпу на одном круге) и «Астон Мартин» (по гоночной скорости).

Отмечается, что в гонках «Феррари» окажется под угрозой со стороны «Мерседеса» и «Альфа Ромео», если будет испытывать те же проблемы с расходом шин. AMuS допускает, что «Мерседес» способен конкурировать с «Феррари» и в квалификациях.

Самой сложной командой для оценки стала «Альпин». Предполагается, что она будет сражаться с «Альфа Ромео» за пятое место. К группе аутсайдеров причислили «Хаас», «Альфа Таури», «Макларен» и «Уильямс».

Педро де ла Роса о том, что «Астон Мартин» в топ-3: «Не уверен, но почему бы и нет. Мы очень быстры на длинных отрезках»

«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Incendier Deafening
Очередная битва заголовков. Фуры сказали что не ездили на пустых баках в квалификационном режиме, но тут вынесли вердикт что они медленнее чем Быки на одном круге)))) ок)))))
Вердикт только из увиденного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alesha_451
Не бейте журналистов, они тоже хотят кушать. Но Альфа как соперник красных в гонке это конеш мда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Белоус
Ага, так и поверим, что "Феррари", у которой за 70 лет существования всего одна победа двигателя на клиентской машине (Феттель на "Торо Россо"), уступит "Альфа Ромео"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Incendier Deafening
Очередная битва заголовков. Фуры сказали что не ездили на пустых баках в квалификационном режиме, но тут вынесли вердикт что они медленнее чем Быки на одном круге)))) ок)))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Прокопчук
вот мне интересно, они что, серьезно это пишут?)))))
Альфа Ромео может осложнит жизнь Феррари?) Астон быстрее Феррари в гоночном темпе?) )))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий