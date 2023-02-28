«Астон Мартин» – 2-й на длинных отрезках, «Феррари» под угрозой со стороны «Мерседеса» и «Альфа Ромео» в гонках (AMuS)

Auto Motor und Sport рассказал о проблемах «Феррари» на тестах «Формулы-1».

Портал сравнил скорость команд на одном быстром круге и длинных отрезках. На предсезонных тестах Скудерия уступала лишь « » по квалификационной скорости, однако в гонках могут возникнуть сложности.

« был на трассе одновременно с [в субботу] и оставил лучшее впечатление. То же относится к , который не только превзошел перед обеденным перерывом, но и осложнил бы жизнь из « » в реальной гонке», – пишут журналисты.

По версии издания, однозначным лидером тестов стал «Ред Булл». Ближайшими преследователями чемпионов являются «Феррари» (по темпу на одном круге) и «Астон Мартин» (по гоночной скорости).

Отмечается, что в гонках «Феррари» окажется под угрозой со стороны «Мерседеса» и «Альфа Ромео», если будет испытывать те же проблемы с расходом шин. AMuS допускает, что «Мерседес» способен конкурировать с «Феррари» и в квалификациях.

Самой сложной командой для оценки стала «Альпин». Предполагается, что она будет сражаться с « » за пятое место. К группе аутсайдеров причислили «Хаас», « », « » и «Уильямс».

Педро де ла Роса о том, что «Астон Мартин» в топ-3: «Не уверен, но почему бы и нет. Мы очень быстры на длинных отрезках»

«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)