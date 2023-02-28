Педро де ла Роса о том, что «Астон Мартин» в топ-3: «Не уверен, но почему бы и нет. Мы очень быстры на длинных отрезках»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса оценил впечатляющую скорость команды на тестах.

Некоторые эксперты поставили коллектив из Сильверстоуна на третье место по итогам предсезонных заездов в . Испанец прокомментировал данное мнение.

«Утверждать, что мы третьи по скорости – серьезное заявление. Я не уверен. До квалификации судить трудно. Тяжело делать выводы по временам на быстром круге. Но, опять же, если посмотреть на длинные отрезки, мы очень быстры.

Фернандо [ ] впечатлил, когда проводил симуляцию гонки в заключительную ночь – по сути, в такое время будет проводиться Гран-при. Деградация шин была минимальной. Он не стал быстрейшим, но, пожалуй, оказался среди гонщиков с наименьшей деградацией.

Почему бы и нет. Мы должны ставить перед собой высокие цели. Нельзя постоянно разыгрывать карту, что нас опередят все команды. Мы амбициозны и хотим почувствовать значимость и важность работы, которую производят на базе. Почему бы и нет. Третья команда, четвертая – посмотрим», – сообщил бывший пилот «Формулы-1» в подкасте F1 Nation.

Де ла Роса также заявил, что его коллегам следует с осторожностью относиться к собственному прогрессу:

«В некотором смысле мы не должны придавать этому особого значения. Как бы то ни было, тесты вышли очень интересными. Команда многое узнала, как, уверен, и все соперники.

На зимних тестах всегда одна и та же ситуация. За три дня ты проводишь длинные серии, короткие серии, обкатываешь пять разных комплектов. И что ты понимаешь? Ничего о соперниках – можешь только сказать, где ты в сравнении с прошлым сезоном».

«Мерседес» попал в топ-3 рейтинга от сайта «Ф-1» по итогам тестов, «Астон Мартин» – 4-й

«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)