Расселл будет работать с новым гоночным инженером в сезоне-2023
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл в сезоне-2023 будет работать с новым гоночным инженером.
Рикардо Мускони, с которым Расселл работал в прошлом году, получил другую должность на базе и не будет участвовать в операционной деятельности гоночной команды непосредственно на трассе.
В то же время Расселл в сезоне-2023 будет работать с Маркусом Дадли. В прошлом году Дадли провел одну гонку в качестве гоночного инженера Льюиса Хэмилтона, заменяя на Гран-при Австрии Питера Боннингтона.
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