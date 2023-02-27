Расселл будет работать с новым гоночным инженером в сезоне-2023

Пилот « » в сезоне-2023 будет работать с новым гоночным инженером.

Рикардо Мускони, с которым Расселл работал в прошлом году, получил другую должность на базе и не будет участвовать в операционной деятельности гоночной команды непосредственно на трассе.

В то же время Расселл в сезоне-2023 будет работать с Маркусом Дадли. В прошлом году Дадли провел одну гонку в качестве гоночного инженера , заменяя на Гран-при Австрии Питера Боннингтона.

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