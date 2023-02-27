На трассе Гран-при Испании решено отказаться от последней шиканы – новая конфигурация будет использоваться в сезоне-2023

Теги Гран-при Испании Формула-1 Барселона-Каталония Авто

Организаторы Гран-при Испании официально утвердили изменение конфигурации трассы «Барселона-Каталония» для Гран-при «Формулы-1».

В результате изменений было решено отказаться от использования последней шиканы. Теперь круг будет заканчиваться плавным правым поворотом под номером 14.

Обновленную конфигурацию начнут использовать уже с 2023 года.

Фото: пресс-служба Гран-при Испании

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7 комментариев

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Юрий М
надо первый поворот там делать острее, чтоб оттормаживались больше, а не шикану убирать.
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индийский огурчик
нужно было иметь много яиц, чтобы раньше преодолевать их, сейчас наверное меньше, но все равно интересно
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Mr.BadGuy
Ее наверно использовали чтобы погасить скорость перед стартовой прямой, чтобы проще было приклеится сзади при старой аэродинамике, при новой аэродинамике она стала не нужна.
выглядела уродски конечно
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buFFon
всегда бесила эта шикана)
+4
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Самая быстрая булочка в мире
В прошлом году нормальное количество обгонов было. Зачем что-то меня ь? Очередную трассу испортили. Ждем миллиард объездов с ДРС....
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Grigori86
Колличество обгонов в первом повороте должно увеличится
+3
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Mr.Alien
Ура! Решение, которое напрашивалось очень давно
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