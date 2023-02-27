На трассе Гран-при Испании решено отказаться от последней шиканы – новая конфигурация будет использоваться в сезоне-2023

Организаторы Гран-при Испании официально утвердили изменение конфигурации трассы « » для Гран-при «Формулы-1».

В результате изменений было решено отказаться от использования последней шиканы. Теперь круг будет заканчиваться плавным правым поворотом под номером 14.

Обновленную конфигурацию начнут использовать уже с 2023 года.

Фото: пресс-служба Гран-при Испании

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