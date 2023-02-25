Эстебан Окон: «Работа в «Мерседесе» – серьезный актив для Шумахера. Не сомневаюсь, что Миком заинтересуются в «Ф-1»

уверен, что работа в «Мерседесе» поможет вернуться в «Формулу-1».

Экс-пилот « » стал резервным гонщиком немецкой команды. Окон занимал ту же должность в « » до возвращения в чемпионат.

«Он, как и я в свое время, получил очень редкую возможность поработать с командой, которая так долго доминировала и обладает огромными знаниями. Нельзя такое не учитывать. При возвращении к роли основного гонщика это весьма серьезный актив.

Ты видишь работу подобной команды изнутри, получаешь информацию, который может пригодиться в будущем коллективе. Надеюсь, Мик найдет решение в ближайшее время. Не сомневаюсь, что какая-то команда им заинтересуется», – высказал мнение пилот « ».

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