Эстебан Окон: «Работа в «Мерседесе» – серьезный актив для Шумахера. Не сомневаюсь, что Миком заинтересуются в «Ф-1»
Эстебан Окон уверен, что работа в «Мерседесе» поможет Мику Шумахеру вернуться в «Формулу-1».
Экс-пилот «Хааса» стал резервным гонщиком немецкой команды. Окон занимал ту же должность в «Мерседесе» до возвращения в чемпионат.
«Он, как и я в свое время, получил очень редкую возможность поработать с командой, которая так долго доминировала и обладает огромными знаниями. Нельзя такое не учитывать. При возвращении к роли основного гонщика это весьма серьезный актив.
Ты видишь работу подобной команды изнутри, получаешь информацию, который может пригодиться в будущем коллективе. Надеюсь, Мик найдет решение в ближайшее время. Не сомневаюсь, что какая-то команда им заинтересуется», – высказал мнение пилот «Альпин».
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