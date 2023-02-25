Эстебан Окон: «Работа в «Мерседесе» – серьезный актив для Шумахера. Не сомневаюсь, что Миком заинтересуются в «Ф-1»

Теги Формула-1 Мерседес Эстебан Окон Хаас Мик Шумахер Альпин Авто

Эстебан Окон уверен, что работа в «Мерседесе» поможет Мику Шумахеру вернуться в «Формулу-1».

Экс-пилот «Хааса» стал резервным гонщиком немецкой команды. Окон занимал ту же должность в «Мерседесе» до возвращения в чемпионат.

«Он, как и я в свое время, получил очень редкую возможность поработать с командой, которая так долго доминировала и обладает огромными знаниями. Нельзя такое не учитывать. При возвращении к роли основного гонщика это весьма серьезный актив.

Ты видишь работу подобной команды изнутри, получаешь информацию, который может пригодиться в будущем коллективе. Надеюсь, Мик найдет решение в ближайшее время. Не сомневаюсь, что какая-то команда им заинтересуется», – высказал мнение пилот «Альпин».

Мик Шумахер рассказал об интересе со стороны команд «Ф-1»: «Увидим в ближайшие месяцы»

Берни Экклстоун: «С Михаэлем Шумахером как советником у Мика было бы место в хорошей команде «Ф-1»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LetTong
Ощущение что Окон номер один фанат Мика, постоянно его хвалит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий