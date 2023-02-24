Эндрю Шовлин: «Обнадеживает, что в сравнении с W13 новый болид «Мерседеса» стал намного спокойнее и стабильнее»

Глава гоночного инженерного отдела « » Эндрю Шовлин поделился мнением о том, как для команды сложился первый день предсезонных тестов.

Шовлин отметил, что команда осталась довольна стабильной работой нового болида, особенно в сравнении с прошлогодней машиной.

«Картина расстановки сил после первого дня всегда немного замылена, так что невозможно сказать, где находится «Мерседес». Но мы уже определили несколько ключевых областей, в которых можем добиться прогресса.

Мы будем работать с учетом предположения, что нам нужно догонять конкурентов и сделать все необходимое, чтобы прибавить в скорости в преддверии первого Гран-при сезона, который пройдет уже через неделю.

Два оставшихся дня будут насыщенными. Надеюсь, наша машина продолжит работать как часы, и мы сможем по максимуму использовать время на трассе.

В первый день машина работала безошибочно от старта до финиша сессии, что позволило нам в полном объеме выполнить весьма амбициозную программу. Вам всегда нужна пара дней, чтобы понять, как вообще работает ваша машина, но мы в целом понимаем, за счет чего нужно улучшить баланс. Обнадеживает то, что в сравнении с W13 новая машина стала намного спокойнее и стабильнее», – рассказал Шовлин.

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