Другович проведет предсезонные тесты «Ф-1» за «Астон Мартин» вместо Стролла

Теги Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Формула-2 Астон Мартин Ланс Стролл Фелипе Другович Авто

Резервный пилот «Астон Мартин» и чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович примет участие в предсезонных тестах «Формулы-1».

Другович заменит Ланса Стролла. Ланс выбыл из-за травмы, полученной на велопрогулке.

Бразилец выступит на тестах вместе с новичком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Фелипе проведет утреннюю сессию в первый день тестов (23 февраля), после обеда за руль сядет Фернандо. График работы гонщиков на 24 и 25 февраля команда раскроет позже.

Стролл может пропустить Гран-при Бахрейна – гонщику наложили гипс на правую руку (Soymotor)

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рнпрл Аари
Логичное решение. Алонсо тоже не железный все три дня отъездить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
С батей поругался 100%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.Alien
Ответ Lordk
Кто подскажет, учитываются ли эти тесты в счет обязательного времени, которое команды должны предоставить новичкам?
Вроде только время в практиках на Гран-при считается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Кто подскажет, учитываются ли эти тесты в счет обязательного времени, которое команды должны предоставить новичкам?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
team spirit
Жалко сэба не позвали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий