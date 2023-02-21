Другович проведет предсезонные тесты «Ф-1» за «Астон Мартин» вместо Стролла

Резервный пилот «Астон Мартин» и чемпион «Формулы-2» примет участие в предсезонных тестах «Формулы-1».

Другович заменит . Ланс выбыл из-за травмы, полученной на велопрогулке.

Бразилец выступит на тестах вместе с новичком « » . Фелипе проведет утреннюю сессию в первый день тестов (23 февраля), после обеда за руль сядет Фернандо. График работы гонщиков на 24 и 25 февраля команда раскроет позже.

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