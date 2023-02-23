Фелипе Другович: «Я и Вандорн готовы заменить Стролла на Гран-при Бахрейна – решение за «Астон Мартин»

ответил на вопрос, выступит ли он на Гран-при Бахрейна.

Чемпион «Формулы-2» и резервный пилот «Астон Мартин» заменяет на предсезонных тестах «Ф-1». Ланс травмировался на велопрогулке и рискует пропустить стартовый этап сезона.

Другович сообщил, что погоняться в паре с может и – еще один запасной «Астон Мартин». Алонсо и Вандорн были напарниками по «Макларену».

«Мы пока не знаем. Ситуацию оценивают каждый день, и я не знаю, что будет дальше. Полагаю, я и Стоффель будем здесь, и мы оба готовы выступить, если Ланс не сможет восстановиться.

Но выбор за командой, и он будет сделан непосредственно перед уик-эндом. Вероятно, вопрос решится довольно быстро. Лансу предстоит восстанавливаться до следующей недели, и мы примем решение», – заявил Фелипе.

«Астон Мартин» Друговича остановился на первом круге, тесты «Ф-1» остановлены красными флагами