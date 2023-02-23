Новая женская серия проведет 21 гонку, финал сезона состоится в рамках уик-энда «Ф-1» в США

Серия «Академия Ф-1» опубликовала календарь и формат уик-эндов 2023 года.

Сезон-2023 новой женской гоночной серии начнется в конце апреля в Шпильберге, а завершится в октябре в Остине. Финальный уик-энд пройдет в рамках «Ф-1».

В соревнованиях примут участие 15 спортсменок, представляющих команды «АРТ», « », « », «МП Моторспорт» и « ».

Календарь «Академии Ф-1» на сезон-2023

1. Шпильберг, Австрия – 28-29 апреля

2. Валенсия, Испания – 5-7 мая

3. Барселона, Испания – 19-21 мая

4. Зандворт, Нидерланды – 23-25 июня

5. Монца, Италия – 7-9 июля

6. Ле-Кастелле, Франция – 29-30 июля

7. Остин, США – 20-22 октября

Каждый из семи этапов будет включать в себя три гонки – таким образом, гонщицы проведут 21 заезд. Первая и вторая квалификации определят решетку первой и третьей гонок (длительностью 30 минут), а стартовый порядок второй гонки (длительностью 20 минут) будет сформирован по итогам первой квалификации, однако первые восемь гонщиц начнут заезд в обратном порядке.

За первую и третью гонки участницы получат очки по системе «Ф-1» (от 25 баллов за первое место до одного за десятое), за вторую очки заработают первые восемь гонщиц (от десяти до одного). Обладательницы поулов заработают по два балла, за быстрейший круг каждой гонки будет присуждаться по одному очку.

«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году