Шарль Леклер о новой резине «Пирелли»: «По ощущениям, передние покрышки стали жестче, но не думаю, что это будет иметь большой эффект»

Пилот « » сомневается, что изменение конструкции шин « » сильно скажется на работе команд в новом сезоне.

Леклер считает, что разница в поведении новых шин относительно прошлогодней резины может быть нивелирована минимальным изменением настроек болида.

«Ранее мы уже пробовали работать с новыми шинами на тестах в Абу-Даби. По ощущениям, передние покрышки стали прочнее, жестче, что может несколько сказаться на общем балансе болида. Однако скрыть эти изменения за счет настроек болида довольно просто, нивелировав эффект изменений. Так что не думаю, что изменение конструкции шин будет иметь большой эффект.

Если говорить об износе шин – да, возможно, теперь передние покрышки станут немного прочнее. Однако в нашем случае в прошлом году проблемы с износом в большинстве случаев были разными. Иногда сильнее изнашивались передние шины, иногда задние.

Скорее речь о том, как именно мы работаем с этими шинами, на основе предполагаемого уровня износа резины, и в этом отношении мы проделали большой объем работы, как мне кажется, став лучше. Но, опять же, я не думаю, что изменение конструкции шин как-то поможет или навредит нам», – рассказал Леклер.

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