Прибавка к потолку расходов за «лишние» Гран-при увеличена в 1,5 раза

Комиссия «Формулы-1» внесла изменения в финансовый регламент 2023 года.

Увеличена величина, которая прибавляется к потолку расходов при проведении более 21 этапов за сезон. Изначально планировалось, что команды смогут потратить дополнительные 1,2 миллиона долларов за каждый «лишний» Гран-при. Прибавку увеличили до 1,8 миллиона, поскольку новые этапы зачастую проходят не в Европе и являются более затратными.

Изменения вступят в силу после утверждения Всемирным советом .

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