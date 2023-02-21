Зоны DRS изменят на пяти Гран-при 2023 года, 4-я зона подтверждена в Австралии

рассказала о том, как изменятся трассы «Формулы-1» в 2023 году.

Асфальт на автодромах в Азербайджане и полностью заменят, в Саудовской Аравии внедрят «существенные изменения для улучшения видимости на входах в повороты», в Нидерландах увеличат пространство между позициями для пит-стопов, а в Катаре построят новое здание боксов и инфраструктуру паддока, сообщается после заседания Комиссии «Ф-1».

Более того, ФИА проанализировала зоны DRS 2022 года и решила внести ряд изменений – либо для облегчения обгонов, либо для их усложнения (на трассах, где маневры оказались слишком простыми). Зоны детекции и активации DRS модифицируют в , Саудовской Аравии, Австралии, и Майами. Также подтверждено, что в Мельбурне появится четвертая зона DRS.

На Гран-при Австралии хотят сделать четыре зоны DRS