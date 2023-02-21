Дождевые шины с повышенной эффективностью «Ф-1» введет с Гран-при Эмилии-Романьи
Гонщики «Формулы-1» получат новые дождевые покрышки в 2023 году.
Такое решение было принято на заседании Комиссии «Ф-1». «Пирелли» разработала «гораздо более эффективные» шины, не требующие использования термочехлов. Данные покрышки станут доступны с Гран-при Эмилии-Романьи.
Кроме этого, Комиссия утвердила смягчение правил, касающихся переговоров между гонщиками и командами, а также режима закрытого парка на уик-эндах со спринтами.
Также внесены незначительные поправки в спортивный, технический и финансовый регламенты «Ф-1» 2023 года. В частности, введен обязательный зимний перерыв и для команд, и для производителей силовых установок. Формулировка регламента, касающаяся начисления очков за короткие гонки, исправлена после скандала на Гран-при Японии-2022.
Все изменения регламента вступят в силу после утверждения Всемирным советом ФИА.
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