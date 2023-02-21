Пиастри представил свой первый шлем для выступлений в «Формуле-1»

Теги Макларен Формула-1 Даниэль Риккардо Ландо Норрис стиль Оскар Пиастри шлемы Авто

Новичок «Формулы-1» Оскар Пиастри показал шлем, в котором будет гоняться в 2023 году.

Австралиец присоединился к «Макларену» и стал напарником Ландо Норриса. В составе команды из Уокинга Пиастри заменил своего соотечественника Даниэля Риккардо.

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Фото: соцсети Оскара Пиастри

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