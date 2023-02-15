Оскар Пиастри: «Будет классно гоняться с героями детства»

Пилот « » поделился впечатлениями от новой команды.

Пиастри чемпион «Ф-3» 2020 года и чемпион «Ф-2» 2021-го. Прошлый год он провел в качестве резервного пилота «Альпин». Грядущий сезон станет для Оскара дебютным в «Ф-1».

«Я очень удивился тому, как меня встретила команда. Я спокойно и без спешки смог познакомиться со всем коллективом, что очень хорошо.

Я вдохновлен намеченными нами проектами. Скоро у нас появится новый симулятор, который я с нетерпением жду. А также в этом году мы рассчитываем на новую аэротрубу. В общем, я думаю, что все очень позитивно», – считает Пиастри.

Австралиец также рассказал об ожиданиях от борьбы с кумирами детства.

«Думаю, я получил отличный опыт благодаря совместной работе с Фернандо [ ] в прошлом году [в «Альпин»]. Очевидно, что он один из тех пилотов, за кем я следил с детства. Льюис [ ] тоже среди них.

Будет здорово соревноваться с такими парнями, как они. Но, будучи гонщиком, как только я надену шлем, все вокруг станут для меня просто соперниками. Тем не менее будет классно гоняться с героями детства».

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