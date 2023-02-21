Андреас Зайдль: «Я сосредоточусь на работе базы «Заубера», хотя посещу несколько Гран-при»

Теги Макларен Заубер Формула-1 Альфа Ромео Андреас Зайдль Авто

Андреас Зайдль рассказал о степени вовлеченности в дела «Заубера» на трассе.

Зайдль покинул «Макларен» и стал исполнительным директором «Заубера». Место формального руководителя коллектива, до конца 2023 года выступающего в «Формуле-1» как «Альфа Ромео», занял Алессандро Алунни Брави.

«Формула-1» играет для «Заубера» ключевую роль, так что, конечно, я буду вовлечен и намерен внести вклад благодаря своему опыту. Но я хочу, чтобы каждодневной работой занималась команда руководителей. Это сильные специалисты, я им доверяю. Я наделю их полномочиями и предоставлю все необходимое.

Я посещу несколько гонок, но основа успеха в «Ф-1» закладывается на базе – на ней и будет сосредоточено мое непосредственное внимание», – заявил Зайдль.

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