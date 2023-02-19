Шарль Леклер: «Мы не ведем никаких переговоров – по крайней мере сейчас. Мой контракт рассчитан до 2024 года»

Пилот «Феррари» рассказал, что пока не планирует вести переговоры о подписании нового контракта со Скудерией.

После назначения Вассера на должность руководителя «Феррари» в прессе начали появляться сообщения, что первоочередной задачей француза будет продление контракта с Леклером – чтобы в том числе обезопасить позиции «Феррари» и минимизировать возможность ухода Леклера в «Мерседес» в будущем.

«Нет, мы не ведем никаких переговоров – по крайней мере сейчас. Но я люблю «Феррари», люблю красный цвет, я счастлив здесь…но посмотрим, что случится в будущем.

Пока об этом рано говорить, мой нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года. И я буду делать все от меня зависящее, все что могу – нет, не для переговоров по контракту, а для себя, для команды. Вы точно узнаете, когда мы начнем переговоры, но пока не время для этого.

Команда проделала очень большой объем работы над улучшением надежности болида. Не хочу вдаваться в детали, но сделано было очень многое.

Надеюсь, у нас больше не будет таких проблем с надежностью. В прошлом сезоне мы заняли второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов, и логичным следующим шагом стала бы победа. Мы знаем, что сделать это будет очень трудно, но мы вкладываем в работу много сил. Чемпионат будет трудным, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у нас все получилось.

Что до соперников, я уверен, что Льюис будет там. Его никогда нельзя сбрасывать со счетов, когда мы говорим о борьбе за титул. Если его машина окажется достаточно быстрой, он будет там. Не стоит забывать о достижениях Льюиса. Он по-прежнему на многое способен, мы неоднократно видели это и в прошлом году. Уверен, «Мерседес» будет в числе лидеров. Они сильно провели концовку прошлого сезона. Так что да, Льюис будет там, как и «Ред Булл», разумеется», – рассказал Леклер.

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