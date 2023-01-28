Руководитель «Астон Мартин» об отличии от «Альпин»: «Мы не говорим, что будем побеждать через 100 Гран-при, а действуем»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак сообщил, чем его команда отличается от « ».

В частности, Крак упомянул план французской команды, согласно которому путь к борьбе за титул займет 100 Гран-при. Данное предположение высказывали исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси в 2021 году и руководитель коллектива Отмар Сафнауэр в 2022-м.

С сезона-2023 за «Астон Мартин» будет выступать экс-пилот «Альпин» .

– Представьте, что сейчас июль 2022 года, и вы говорите с гонщиком, который не понимает, какой путь выбрать. Как вы убедите его, что зеленая машина лучше синей?

– Хорошее начало (смеется). Лучше спросить Фернандо.

Зеленая команда выделяется, потому что мы расширяемся и настроены весьма серьезно. Это не просто слова: мы строим новую базу, новую аэротрубу, подписали множество очень хороших специалистов. Нужно сделать так, чтобы все сработало, однако потенциал проекта абсолютно реальный.

– Все команды на решетке говорили, что ожидают побед в течение трех-пяти лет. Почему нужно ставить на «Астон Мартин»?

– Потому что мы настроены серьезнее, наши амбиции заслуживают доверия. Никто на решетке не шел на такие инвестиции. Команды говорят: да, мы будем выигрывать через три года, через 100 гонок, но что они делают ради побед?

База, аэротруба, новые симуляторы – у нас все серьезно, вложены огромные средства. Вот почему Фернандо так быстро определился. Нам даже не пришлось его убеждать – он уже понимал. У него везде есть свои контакты. Команда надежная, и мы не просто говорим, а действуем.

– Пока главным успехом является подписание контракта с Алонсо. Есть ли риск, что вы станете большой командой в прессе, но не на трассе?

– Хотелось бы этого избежать. Но даже при заключении соглашения с Фернандо мы не использовали громкие слова. Мы никогда не говорили, что победим, что станем чемпионами мира. Мы стараемся добиться прогресса и хотим оказаться в борьбе через несколько лет, однако никогда не утверждали, что подписание Фернандо позволит побеждать. Меня удивило бы, если бы нас воспринимали как команду, которая только говорит о победах – мы не ведем себя так.

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