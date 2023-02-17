Хюлькенберг первым сядет за руль нового болида «Хааса» на предсезонных тестах
«Хаас» стал первой командой, опубликовавшей расписание работы на предсезонных тестах «Формулы-1».
Предсезонные тесты в 2023 году пройдут в Бахрейне с 23 до 25 февраля.
Первым за руль нового болида «Хааса» сядет Нико Хюлькенберг. Именно немец проведет утреннюю сессию 23 февраля. Во второй половине дня его сменит Кевин Магнуссен.
Точно по такому же расписанию гонщики будут работать в третий и заключительный день тестов. В то время как во второй день Магнуссен проведет утреннюю сессию, а Хюлькенберг дневную.
В «Ф-1» вдруг почернели ВСЕ машины. Как это их ускоряет? Неужели другого способа нет?
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