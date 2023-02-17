Хюлькенберг первым сядет за руль нового болида «Хааса» на предсезонных тестах

« » стал первой командой, опубликовавшей расписание работы на предсезонных тестах «Формулы-1».

Предсезонные тесты в 2023 году пройдут в Бахрейне с 23 до 25 февраля.

Первым за руль нового болида «Хааса» сядет . Именно немец проведет утреннюю сессию 23 февраля. Во второй половине дня его сменит .

Точно по такому же расписанию гонщики будут работать в третий и заключительный день тестов. В то время как во второй день Магнуссен проведет утреннюю сессию, а Хюлькенберг дневную.

В «Ф-1» вдруг почернели ВСЕ машины. Как это их ускоряет? Неужели другого способа нет?