Исполнительный директор «Альпин»: «Если «Андретти» получит лицензию на выступления в «Ф-1», мы будем поставлять им двигатели»

Теги Формула-1 Андретти Автоспорт Альпин Лоран Росси Авто

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси подтвердил, что компания будет поставлять свои двигатели «Андретти», если их заявка на создание команды «Формулы-1» будет одобрена.

Информация о предварительной договоренности «Андретти» с «Альпин» появлялась в прессе еще с прошлого года, но не получили официальных подтверждений.

«Да, мы договорились, что если «Андретти» получит лицензию на выступления в «Ф-1», то мы будем поставлять им двигатели.

Теперь все зависит от них. Именно им нужно доказать, что они готовы присоединиться к «Большому Цирку «Формулы-1», прыгнуть через все обручи, доказав, что своим приходом они принесут «Ф-1» и командам пользу.

Они должны это доказать, а другие оценят их усилия. Если они присоединятся к чемпионату, мы с радостью будем с ними сотрудничать. Если нет – значит, у них не вышло», – рассказал Росси.

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3 комментария

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Jan Vorontsov
Ответ MinkoffS
Прийти в формулу и взять самый слабый и ненадежный движок - отличная стратегия у Андретти. Будет с кем Уильямсу соревноваться.
Учитывая опыт Андретти в создании своего шасси, им нужно не только движок у Альпин брать, иначе с Вилками соревноваться не получится никак.
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MinkoffS
Прийти в формулу и взять самый слабый и ненадежный движок - отличная стратегия у Андретти. Будет с кем Уильямсу соревноваться.
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ilia rus
андретти подсасывает альпин?
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