Исполнительный директор «Альпин»: «Если «Андретти» получит лицензию на выступления в «Ф-1», мы будем поставлять им двигатели»

Исполнительный директор « » Лоран Росси подтвердил, что компания будет поставлять свои двигатели « », если их заявка на создание команды «Формулы-1» будет одобрена.

Информация о предварительной договоренности «Андретти» с «Альпин» появлялась в прессе еще с прошлого года, но не получили официальных подтверждений.

«Да, мы договорились, что если «Андретти» получит лицензию на выступления в «Ф-1», то мы будем поставлять им двигатели.

Теперь все зависит от них. Именно им нужно доказать, что они готовы присоединиться к «Большому Цирку «Формулы-1», прыгнуть через все обручи, доказав, что своим приходом они принесут «Ф-1» и командам пользу.

Они должны это доказать, а другие оценят их усилия. Если они присоединятся к чемпионату, мы с радостью будем с ними сотрудничать. Если нет – значит, у них не вышло», – рассказал Росси.

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