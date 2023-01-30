Зак Браун: «Я бы отнес Норриса к гонщикам-франшизам. Он настоящая звезда и умеет все»

Исполнительный директор «Макларена» рассказал, что считает одним из лучших пилотов «Формулы-1» – и тем, вокруг кого стоит строить команду:

«Я бы определенно отнес Ландо с гонщикам-франшизам. Он один из тех ребят, кто умеет все. Посади всех пилотов «Формулы-1» за руль багги, и Ландо окажется в числе лидеров. Просто потому, что он очень талантлив от природы. Он настоящая звезда и ведет команду за собой».

Браун уверен, что Норрис как минимум ни в чем не уступает Джорджу Расселлу – другому молодому британскому гонщику, который долгое время не мог добиться значительных успехов в «Ф-1», пока не перешел в «Мерседес»:

«Ландо хочет выигрывать гонки. Уверен, он и сам знает, что может побеждать Джорджа Расселла, он уже делал это в прошлом. Ландо будет беспокоиться, чтобы те, с кем он выступал в младших сериях, не выиграли слишком много до того момента, когда он сам начнет побеждать.

Считаю ли я Ландо одним из лучших пилотов «Ф-1»? Определенно. Он невероятно быстр. Он всегда показывает себя в квалификации. Умеет собрать отличный круг. И очень редко ошибается – а когда это происходит, речь идет о совсем небольших ошибках. Вроде того, чтобы немного промахнуться мимо апекса или заблокировать колеса на торможении. Но его болид, застрявший в заграждениях, вы никогда не видите.

Он стал очень силен в гонках. В первый год, на мой взгляд, он порой был слишком вежливым на трассе. Сейчас же он способен жестко бороться. Жестко, но при этом чисто, и он не стесняется пользоваться локтями, расталкивая соперников. Он здорово умеет обращаться с шинами. Думаю, он не уступает никому из пилотов «Ф-1».

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