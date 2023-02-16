Марио Андретти ответил Доменикали: «Если другие потенциальные команды тише «Андретти», может, им нечем поделиться»

отреагировал на критику со стороны руководителя «Формулы-1».

Стефано Доменикали остался недоволен тем, как агрессивно чемпион мира 1978 года и его сын Майкл Андретти продвигают попадание команды «Андретти» в «Ф-1», и назвал их действия «не очень умными».

«Все, что мы делали – просто демонстрировали воодушевление по поводу потенциального попадания Майкла в «Формулу-1». Не считаю, что мы сделали что-то не так. В остальном же мы следовали каждой строчке протокола, и, полагаю, сейчас все на месте.

Больше мы сделать не можем. Смотреть на ситуацию можно по-разному, однако мне не кажется, что мы что-либо нарушили или поступили неправильно, просто показывали воодушевление. Если мы выражаем его достаточно открыто – это жизнь, так мы ведем дела. Но мне непонятно, как мы могли сделать что-то по-настоящему неверное. Таково мое мнение.

У нас есть все, о чем просила «система», в том числе привлечение «Дженерал Моторс», крупнейшего американского производителя. Гигантская компания взяла на себя долгосрочные обязательства. Конечно, мы об этом говорим – ведь это большое событие. Если другие [потенциальные команды] тише, может, им нечем поделиться.

Учитывая вложения всех сторон, такие долгосрочные обязательства должны приветствоваться «Формулой-1». «Дженерал Моторс», гигантский производитель, решился участвовать в «Формуле-1». Нам четко сказали: если мы приведете автомобильную компанию, это другая история. Так что «ДМ» должен стать решающим фактором. Мы продолжим сражаться за место в «Ф-1». Мы следовали протоколу, проявили абсолютное уважение к процессу, который длится уже больше года, выполнили все требования, привели производителя – и мы воодушевлены», – высказался Марио.

Стефано Доменикали: «Заявления о жадности команд «Ф-1» – не очень умный ход «Андретти»

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