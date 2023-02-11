Стефано Доменикали: «Заявления о жадности команд «Ф-1» – не очень умный ход «Андретти»

Руководитель «Формулы-1» недоволен высказываниями со стороны «Андретти».

поддержала заявку американской команды на вступление в «Ф-1», в то время как сама серия и ее участники относятся к амбициям «Андретти» сдержанно. Владелец проекта Майкл Андретти, в свою очередь, объяснил поведение команд «Ф-1» «жадностью».

«Во-первых, мы приветствуем любые команды, которые увеличивают ценность гонок. Я считаю, нужно уважать всех. Марио и Майкл Андретти очень громко высказывали желание вступить в «Формулу-1». Но, на мой взгляд, заявления о жадности команд – не очень умный ход.

Есть и другие коллективы, не столь громко заявляющие о стремлении попасть в «Формулу-1». Надо уважать процесс, и мы вместе с ФИА сделаем все возможное, чтобы он соблюдался», – сказал глава «Ф-1».

Доменикали также прокомментировал требования к новым участникам, опубликованные ФИА:

«Если все элементы на месте, мы будем рады принять [11-ю команду]. Необходимо рассмотреть ситуацию с различных сторон и не слишком реагировать на давление. Процесс будет проведен серьезно и правильно – вне зависимости от того, высказывается команда громко или нет».

Стефано, по собственным словам, заявил «Андретти», что на ее месте вел бы себя иначе.

«Я бы сказал, что нам надо действовать благоразумно. Может показаться, что это личная атака на «Андретти», но все не так. Нужно серьезно и профессионально оценить все аспекты», – добавил Доменикали.

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