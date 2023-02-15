Льюис Хэмилтон: «Нам всем не терпится получить возможность увидеть, на что способна наша машина»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что с нетерпением ждет старта сезона-2023.

«Это самое волнительное время года. Было здорово провести прошлую неделю на базе команды – смотреть за тем, как все эти небольшие элементы собираются воедино и как все здорово складывается. Ты с восхищением смотришь на то, насколько классно работают проектировщики и инженеры, как много деталей они прорабатывают – как здорово все устроено в моторном отсеке, как все идеально сочетается друг с другом, стойки, антикрылья и так далее.

Нам всем не терпится получить возможность увидеть, на что способна наша машина. А также посмотреть, где находятся конкуренты.

Недавно я даже немного испугался, когда поймал себя на мысли – в мире почти 8 млрд человек и только 20 человек имеют возможность выступать в «Ф-1», при этом лишь мы вдвоем (с Расселлом) имеем возможность выступать за эту команду и управлять этим болидом. Это и правда большая честь. Так что да, это самое волнительное время года, особенно учитывая все те трудности, с которыми команда столкнулась в прошлом сезоне», – рассказал Хэмилтон.

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3 комментария

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Luca di Montezemolo
Ответ Merzus21
только меня бесит, когда пишут "волнительное" вместо "волнующее"?
Меня нет, а вот то что мерс походу недоделку какую то сделал, и надо ждать какой нибудь барсы чтобы увидеть переделку- это волнует и нифига не волнительно.
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Merzus21
только меня бесит, когда пишут "волнительное" вместо "волнующее"?
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Luca di Montezemolo
Учитывая разговор о смене в области понтонов, по ходу сезона , вряд ли у мерса сейчас тачка очень быстра, интересно в какую сторону будут изменения и когда.
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