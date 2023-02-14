Шарль Леклер: «Впечатлен тем, как Вассер вписался в «Феррари»

Шарль Леклер оценил адаптацию в «Феррари».

Французский специалист заменил на посту руководителя Скудерии. Вассер уже работал с Леклером в « » – первой команде монегаска в «Формуле-1».

«Я очень впечатлен тем, как хорошо Вассер вписался в команду. «Феррари» отличается от всего, к чему он привык, это огромная компания. Он с первых же дней очень четко осознал, как работает «Феррари». Понятно, чего хочет Фред, и он невероятно хорош в том, чтобы обеспечивать людям подходящую атмосферу и обстановку, в которой они могут себя проявлять. Это очень важно», – сообщил вице-чемпион «Ф-1».

Леклер не стал сравнивать Вассера и Бинотто:

«Честно говоря, пока сложно комментировать, потому что я не видел, как Фред управляет командой на трассе – тем более такой как «Феррари». Подождем и посмотрим».

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