Шарль Леклер: «Цель «Феррари» в 2023-м – титул»
Шарль Леклер рассказал об чемпионских амбициях «Феррари» перед стартом сезона-2023.
«Мы хотим прибавить. В прошлом году мы совершили большой шаг вперед, в этом сезоне надо сделать то же самое и, как мы надеемся, выиграть чемпионат.
Такова цель команды: выиграть больше гонок, выступать стабильнее с первого до последнего Гран-при и, надеюсь, получится взять титул», – заявил пилот Скудерии.
В 2022 году Леклер впервые в карьере стал вице-чемпионом «Формулы-1», уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
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