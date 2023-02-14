Шарль Леклер: «Цель «Феррари» в 2023-м – титул»

рассказал об чемпионских амбициях «Феррари» перед стартом сезона-2023.

«Мы хотим прибавить. В прошлом году мы совершили большой шаг вперед, в этом сезоне надо сделать то же самое и, как мы надеемся, выиграть чемпионат.

Такова цель команды: выиграть больше гонок, выступать стабильнее с первого до последнего Гран-при и, надеюсь, получится взять титул», – заявил пилот Скудерии.

В 2022 году Леклер впервые в карьере стал вице-чемпионом «Формулы-1», уступив лишь гонщику « » .

«Феррари» представила болид 2023 года

«Феррари» вывела машину-2023 на трассу во время презентации