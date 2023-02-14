Шарль Леклер: «Цель «Феррари» в 2023-м – титул»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер рассказал об чемпионских амбициях «Феррари» перед стартом сезона-2023.

«Мы хотим прибавить. В прошлом году мы совершили большой шаг вперед, в этом сезоне надо сделать то же самое и, как мы надеемся, выиграть чемпионат.

Такова цель команды: выиграть больше гонок, выступать стабильнее с первого до последнего Гран-при и, надеюсь, получится взять титул», – заявил пилот Скудерии.

В 2022 году Леклер впервые в карьере стал вице-чемпионом «Формулы-1», уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

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1 комментарий

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Призрак83 «prizrak83»
Желаю удачи Шарль!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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