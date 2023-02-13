Оскар Пиастри о переходе из «Альпин» в «Макларен»: «Случившееся меня никак не отягощает»

Пилот « » заявил, что скандал вокруг его перехода в британскую конюшню из «Альпин» не сказался на его подготовке к сезону-2023.

По словам Пиастри, он перестал думать о проблемном уходе из «Альпин» сразу после того, как Комиссия «Ф-1» по регистрации контрактов признала легитимность его соглашения с «Маклареном».

«Я вхожу в сезон, чувствуя себя вполне комфортно. Мне кажется, что как только все факты стали известны и вся история вышла наружу, ситуация для многих людей прояснилась.

Так что это меня никак не отягощает. Я полностью сосредоточен на выступлениях за «Макларен» – мне кажется, что как во многих других вещах, время тут лучший целитель. И я сосредоточен на своей нынешней команде.

После окончания слушаний Комиссии и вынесенного в нашу пользу решения, оставалось просто решить все формальности по уходу из «Альпин». И когда все закончилось, уже по окончании сезона, я смог целиком сосредоточиться на «Макларене». Было здорово провести за команду тесты в Абу-Даби, а теперь я с хорошим настроем жду начала своего первого полноценного сезона», – рассказал Пиастри.

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