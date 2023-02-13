Андреа Стелла: «Надеемся подготовить несколько обновлений болида «Макларена» в первые месяцы – вероятно, к четвертой гонке сезона»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о программе работы над развитием болида, которая будет реализована уже после старта сезона-2023.

По словам Стеллы, команда слишком поздно обнаружила наиболее эффективные технологические решения в некоторых областях и сможет реализовать задуманное только после начала чемпионата.

«Если говорить о развитии болида, то мы надеемся подготовить несколько обновлений в первые пару месяцев после начала сезона, а может и быстрее. Вероятно, речь идет о четвертой гонке сезона в Баку. Посмотрим, насколько быстро мы сможем реализовать этот проект.

В расписании уже стоит несколько обновлений, которые должны быть реализованы на трассе вскоре после начала сезона. Они должны позволить нам сделать неплохой шаг вперед. При этом мы совсем не наивны – и понимаем, что все команды будут говорить примерно одно и то же.

И хотя мы в целом довольны развитием болида во многих областях, есть пара областей, в которых мы немного поздно обнаружили наиболее сильные решения. И в краткосрочной перспективе не сможем в полной мере воспользоваться преимуществом этих решений. Вот почему я также говорю о работе над развитием болида, которая будет проходить уже после старта сезона», – рассказал Стелла.

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1 комментарий

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Lestyv
Немного тревожное заявление. То есть сходу - болид пока не доработан, допилим в процессе. А может нет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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