Андреа Стелла: «Надеемся подготовить несколько обновлений болида «Макларена» в первые месяцы – вероятно, к четвертой гонке сезона»

Руководитель « » рассказал о программе работы над развитием болида, которая будет реализована уже после старта сезона-2023.

По словам Стеллы, команда слишком поздно обнаружила наиболее эффективные технологические решения в некоторых областях и сможет реализовать задуманное только после начала чемпионата.

«Если говорить о развитии болида, то мы надеемся подготовить несколько обновлений в первые пару месяцев после начала сезона, а может и быстрее. Вероятно, речь идет о четвертой гонке сезона в Баку. Посмотрим, насколько быстро мы сможем реализовать этот проект.

В расписании уже стоит несколько обновлений, которые должны быть реализованы на трассе вскоре после начала сезона. Они должны позволить нам сделать неплохой шаг вперед. При этом мы совсем не наивны – и понимаем, что все команды будут говорить примерно одно и то же.

И хотя мы в целом довольны развитием болида во многих областях, есть пара областей, в которых мы немного поздно обнаружили наиболее сильные решения. И в краткосрочной перспективе не сможем в полной мере воспользоваться преимуществом этих решений. Вот почему я также говорю о работе над развитием болида, которая будет проходить уже после старта сезона», – рассказал Стелла.

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