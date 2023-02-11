Никита Мазепин о подиуме в Дубае: «Очень скучал по гонкам»
Никита Мазепин прокомментировал подиум в первой гонке после возвращения.
Мазепин впервые после ухода из «Формулы-1» выступил за пределами России – в Азиатской серии «Ле-Ман». Вместе с напарниками Нилом Джани и Гонсало Гомешем Никита занял третье место по итогам первого заезда «4 часа Дубая».
«Очень скучал по гонкам. Начали не очень гладко, но день закончился третьим местом», – написал гонщик в соцсетях.
Экипаж Мазепина стал 3-м в первой гонке Азиатской серии «Ле-Ман»
Мазепин возвращается в топовые гонки – в Азии. Какая команда его взяла и что за чемпионат?
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