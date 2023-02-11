Кристиан Хорнер о четырех Гран-при в США: «Почему нет? Было бы потрясающе провести гонку в Нью-Йорке»

Теги Гран-при Канады Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Майами Гран-при Лас-Вегаса Авто

Кристиан Хорнер поддержал идею провести четыре Гран-при «Формулы-1» в США.

В 2023 году гонщики приедут в Майами, Остин и Лас-Вегас. Руководитель «Ред Булл» рассказал, как воспринял бы появление гонки в Нью-Йорке, где команда продемонстрировала «новую» ливрею и объявила о сотрудничестве с «Фордом».

«Было бы потрясающе. Гонки в больших американских городах – нечто очень захватывающее. К примеру, Гран-при здесь, в Большом яблоке – это было бы то еще зрелище.

Четыре Гран-при в США? Никогда не говори никогда. Мы проводим и другие этапы в Северной Америке – в Монреале, и спрос есть. Так что – почему нет? Здорово, что в США такой интерес к «Формуле-1». Нам повезло гоняться в прекрасных местах, будь то городская трасса в Майами, автодром в Остине. Вегас в этом году станет просто безумным событием.

Наш спорт экспоненциально растет по всему миру, но особенно в США. Это чувствуется, когда приезжаешь сюда – тебя узнает парень на паспортном контроле. «Ф-1» сделала шаг вперед, и чем больше мы используем этот импульс, тем лучше», – считает Хорнер.

Билеты на новый Гран-при «Ф-1» в Вегасе продают за $1-5 млн – это вообще как? Что в комплекте, кроме гонки?

Организаторы Гран-при Азербайджана ежегодно платят «Ф-1» $57 млн за проведение гонки – это самый высокий показатель (RN365)

6 комментариев

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Gonshic
ЭфОдина идет по пути превращения в заурядную континентальную серию, ничего нового :-))))))
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M93
Ответ Вадим flanec
Не люблю городские трассы, узко и тесно.
Я сам не люблю городские и построенные по принципу городских, как та же Абу-Даби, но Баку ведь выбивается по большей части из массы городских трасс. Отрицать это глупо.
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Вадим flanec
Ответ M93
Баку чем тебе не угодила? Их городских трасс она сама лучшая и зрелищная.
Не люблю городские трассы, узко и тесно.
0
0
0
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M93
Ответ Вадим flanec
Если это вместо Хунгароринга, Бакинской городской трассы , Монте-Карло , то гоняйте на здоровье.
Баку чем тебе не угодила? Их городских трасс она сама лучшая и зрелищная.
+1
0
+1
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Совесть Черданцева
Сепанг, Муджелло, Стамбул, Хоккенхаймринг и Нюрбургринг: дорогой дневник...
+1
0
+1
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Вадим flanec
Если это вместо Хунгароринга, Бакинской городской трассы , Монте-Карло , то гоняйте на здоровье.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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