Кристиан Хорнер о четырех Гран-при в США: «Почему нет? Было бы потрясающе провести гонку в Нью-Йорке»

поддержал идею провести четыре Гран-при «Формулы-1» в США.

В 2023 году гонщики приедут в Майами, Остин и Лас-Вегас. Руководитель « » рассказал, как воспринял бы появление гонки в Нью-Йорке, где команда продемонстрировала «новую» ливрею и объявила о сотрудничестве с «Фордом».

«Было бы потрясающе. Гонки в больших американских городах – нечто очень захватывающее. К примеру, Гран-при здесь, в Большом яблоке – это было бы то еще зрелище.

Четыре Гран-при в США? Никогда не говори никогда. Мы проводим и другие этапы в Северной Америке – в Монреале, и спрос есть. Так что – почему нет? Здорово, что в США такой интерес к «Формуле-1». Нам повезло гоняться в прекрасных местах, будь то городская трасса в , автодром в Остине. Вегас в этом году станет просто безумным событием.

Наш спорт экспоненциально растет по всему миру, но особенно в США. Это чувствуется, когда приезжаешь сюда – тебя узнает парень на паспортном контроле. «Ф-1» сделала шаг вперед, и чем больше мы используем этот импульс, тем лучше», – считает Хорнер.

Билеты на новый Гран-при «Ф-1» в Вегасе продают за $1-5 млн – это вообще как? Что в комплекте, кроме гонки?

Организаторы Гран-при Азербайджана ежегодно платят «Ф-1» $57 млн за проведение гонки – это самый высокий показатель (RN365)