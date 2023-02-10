Организаторы Гран-при Азербайджана ежегодно платят «Ф-1» $57 млн за проведение гонки (RN365)

Организаторы Гран-при Азербайджана платят «Формуле-1» самый большой взнос за проведение гонки среди всех этапов чемпионата.

Издание RacingNews365, на основе данных, полученных из своих источников, опубликовало данные о взносах, которые организаторы гонок платят «Формуле-1» за право проведения Гран-при.

Наибольшую на данный момент сумму выплачивают организаторы Гран-при Азербайджана – $57 млн.

Совсем немного гонке в Баку по размеру взносов уступают этапы в Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.

Выделяются и две гонки в США – « » занимается организацией Гран-при в Майами и в Лас-Вегасе совместно с организаторами и формально не получает с них никаких взносов.

Взносы организаторов за проведение Гран-при

– $52 млн – контракт до 2036 года

– 55 млн – 2030 год

– 37 млн – 2035 год

Гран-при Азербайджана – 57 млн – 2024 год

Гран-при Майами – совместное проведение – 2031 год

-Романьи (Имола) – 21 млн – 2025 год

Гран-при Испании – 25 млн – 2026 год

Гран-при Монако – 20 млн (10+процент от доходов с туризма) – 2025 год

Гран-при Канады – 32 млн – 2029 год

Гран-при Австрии – 25 млн – 2023 (ожидается продление до 2026 года)

Гран-при Великобритании – 25 млн – 2024 год

Гран-при Бельгии – 22 млн – 2023 год

Гран-при Италии – 25 млн – 2024 год

Гран-при Сингапура – 35 млн – 2028 год

Гран-при Японии – 25 млн – 2024 год

Гран-при Катара – 55 млн – 2032 год

Гран-при США – 30 млн – 2026 год

Гран-при Мексики – 30 млн – 2025 год

Гран-при Бразилии – 25 млн – 2025 год

Гран-при Лас-Вегаса – совместное проведение – 2025 (ожидается продление до 2032 года)

Гран-при Абу-Даби – 42 млн – 2030 год

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