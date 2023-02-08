Босс «Ауди» в «Ф-1»: «Наша цель – оказаться на лидирующих позициях на третий год выступлений в чемпионате»

Исполнительный директор проекта «Ауди» в «Формуле-1» Адам Бейкер рассказал о целях команды на будущее.

«Ауди» станет совладельцем « » и будет выступать в «Ф-1» с собственной заводской командой, начиная с сезона-2026.

По словам Бейкера, « -Заубер» нацеливается на борьбу за титул на третий год выступлений в чемпионате. И главным образом перспективы команды будут зависеть от эффективности сконструированного «Ауди» двигателя.

«Наша цель – оказаться на лидирующих позициях на третий год выступлений в «Ф-1». Для этого нам нужно сконструировать двигатель топ-уровня.

Мы гордимся тем, что в «Формуле-1» вновь появится немецкая команда, которая находится в Германии. Автоспорт – это неотъемлемая часть природы «Ауди». И конечно такой бренд не приходит в «Формулу-1» ради роли догоняющих. Мы хотим достичь успеха. Эта цель придает нам мотивацию – в противном случае вам просто нечего делать в этом бизнесе», – рассказал Бейкер.

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