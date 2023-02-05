Макс Ферстаппен о съемках в Drive to Survive: «Надеюсь, останусь доволен после просмотра нового сезона»

Пилот « » рассказал, что принимать участие в съемках сериала Drive to Survive его обязывает статус чемпиона «Формулы-1».

Ферстаппену не нравился подход Netflix и он бойкотировал съемки в 2021 году, когда впервые стал чемпионом.

Однако в прошедшем сезоне Ферстаппен решил все-таки уделить внимание съемках и пошел навстречу просьбам.

Пятый сезон Drive to Survive выйдет на Netflix 24 февраля.

«Конечно, я пообщался с создателями, прежде чем давать интервью. Надеюсь, они поняли мое послание. И я понимаю, что статус чемпиона «Формулы-1» обязывает в таких вещах. Так что я дал им интервью, оно продлилось от 30 минут до часа.

Надеюсь, они используют полученный материал. Не знаю, когда именно посмотрю новый сезон, но надеюсь, что создатели остались довольны. А я надеюсь, что останусь доволен после просмотра – и я знаю, что такие вещи важны для роста популярности «Ф-1», для нашего спорта в целом», – рассказал Ферстаппен.

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