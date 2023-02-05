Йост Капито об уходе из «Уильямса»: «Я с самого начала должен был провести в команде два, максимум три года»

Бывший руководитель « » Йост Капито рассказал, что его уход с поста босса команды был запланирован изначально.

С 2023 года Капито на посту руководителя «Уильямса» заменит Джеймс Воулз.

«Со стороны могло показаться, что все совсем не так – ведь вы не обладаете понимаем ситуации. Но на самом деле я изначально соглашался поработать два, возможно три года. Однако сейчас гонок в сезоне стало так много, что такой график и правда выматывает. А на то, чтобы привести команду на вершину, нужно заметно больше двух-трех лет.

Так что мы все обсудили – ведь как я уже сказал, я с самого начала должен был провести в «Уильямсе» два, максимум три года. Так что мы все обговорили, нашли решение, которое посчитали наилучшим для всех, и тогда стало ясно, что сейчас настал самый подходящий момент для передачи дел другому специалисту», – рассказал Капито.

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