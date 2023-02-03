Кристиан Хорнер о переходе Воулза: «Будет интересно посмотреть, начнут ли «Мерседес» и «Уильямс» действовать более сплоченно»

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал переход Джеймса Воулза из «Мерседеса» в «Уильямс».

В частности, Хорнер поделился мнением о том, стоит ли ждать превращения « » во «вторую команду» «Мерседеса»:

«Что касается Джеймса Воулза, то я не слишком хорошо его знаю. Но он, очевидно, очень способный специалист.

У «Уильямса» есть собственные амбиции. Но да, очевидно, что будет интересно посмотреть на то, станут ли эти команды ближе и начнут ли они действовать более сплоченно – например, на предстоящих заседаниях Комиссии «Формулы-1», на переговорах с владельцами коммерческих прав и с ФИА».

Хорнер добавил, что видит лишь плюсы в отсутствии перемен в руководстве «Ред Булл», поскольку стабильность помогает команде чувствовать себя увереннее:

«Я всегда верил в важность стабильности. И я считаю, что в « » нам удалось достичь потрясающей стабильности, что идет команде на пользу. Сотрудники довольны атмосферой, окружением, правильной культурой. Тем, что мы заботимся о каждом члене нашей группы. Это часть нашей культуры».

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