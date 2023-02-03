«Ред Булл» будет использовать особые ливреи на трех Гран-при в США – их дизайн будет разработан с помощью болельщиков

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Гран-при Майами Гран-при Лас-Вегаса Авто

Команда «Ред Булл» организует конкурс среди болельщиков для разработки дизайна ливреи.

Три варианта особых ливрей, которые будут разработаны при непосредственном участии болельщиков, команда «Ред Булл» будет использовать на трех Гран-при в этом сезоне – в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

Гран-при Майами пройдет 7 мая, Гран-при США 22 октября, а Гран-при Лас-Вегаса 18 ноября.

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1 комментарий

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mr.D.K
Особые ливреи- тема прикольная. Чего только стоит Gulf в mclaren в позапрошлом году
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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