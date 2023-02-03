«Ред Булл» будет использовать особые ливреи на трех Гран-при в США – их дизайн будет разработан с помощью болельщиков

Команда « » организует конкурс среди болельщиков для разработки дизайна ливреи.

Три варианта особых ливрей, которые будут разработаны при непосредственном участии болельщиков, команда «Ред Булл» будет использовать на трех Гран-при в этом сезоне – в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

пройдет 7 мая, 22 октября, а Гран-при Лас-Вегаса 18 ноября.

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