Исполнительный директор «Феррари»: «Наша цель – выиграть главный приз»
Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья рассказал о целях команды на сезон-2023.
С этого года Фредерик Вассер сменил Маттиа Бинотто на посту руководителя «Феррари».
«Мы хотим вернуться на самый высокий уровень и быть конкурентоспособными в чемпионате. И вся команда во главе с Фредериком Вассером неустанно трудится ради достижения цели.
Вторая позиция – это первое место среди проигравших. В прошлом сезоне мы продемонстрировали, что уровень команды вырос, а регулярные попадания на подиум обнадежили миллионы болельщиков. Ясно, что наша цель – выиграть главный приз», – рассказал Винья.
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