Исполнительный директор «Феррари»: «Наша цель – выиграть главный приз»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья рассказал о целях команды на сезон-2023.

С этого года Фредерик Вассер сменил Маттиа Бинотто на посту руководителя «Феррари».

«Мы хотим вернуться на самый высокий уровень и быть конкурентоспособными в чемпионате. И вся команда во главе с Фредериком Вассером неустанно трудится ради достижения цели.

Вторая позиция – это первое место среди проигравших. В прошлом сезоне мы продемонстрировали, что уровень команды вырос, а регулярные попадания на подиум обнадежили миллионы болельщиков. Ясно, что наша цель – выиграть главный приз», – рассказал Винья.

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1 комментарий

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Кирилл Конопельченко
Ну хоть ты не ляпнул что чемпионство это не главное. Как это сделал один дегрод.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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