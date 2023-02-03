Йост Капито: «Допускаться к участию в «Ф-1» должны только команды с необходимым уровнем инфраструктуры и финансовой поддержки»

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился мнением о перспективах расширения состава участников «Формулы-1».

открыла заявки для новый команд, заинтересованных в выступлениях в «Ф-1» – предполагается, что чемпионат может быть расширен с 10 до 12 участников:

«В данной ситуации ясно одно. Допускаться к участию в чемпионате должны только команды с необходимым уровнем инфраструктуры и финансовой поддержки. Вряд ли «Формуле-1» пойдет на пользу, если в чемпионат придет новая команда, а через пару лет быстро закроется. Вот почему команды, которые хотят войти в число участников «Ф-1», должны сначала доказать свою состоятельность».

При этом в случае с «Андретти» речь идет о структуре с командами во многих других гоночных сериях – вроде «Индикара» и «Формулы Е». А также поддержке крупного производителя в лице «Кадиллак»:

«Да, это так. Но строительство команды «Формулы-1» – это всегда немного другой разговор. Так что нужно тщательно изучать все детали. Например, когда я еще работал в «Уильямсе», у « » не было никакой поддержки со стороны «Кадиллака».

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»